الأب إيلي خنيصر: طقس خريفي يسيطر على لبنان واعصار يهدد هذه الدولة

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أفاد المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، بأنّ طقس خريفي دافئ يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط حتى يوم الأحد بحيث ستتراجع درجات الحرارة بسبب وصول منخفض جوّي نحو تركيا، بالمقابل، تتحضر الولايات المتحدة الأميركية لوصول الإعصار Francine مساء الأربعاء 11 ايلول الذي ارتقى الى الدرجة الثانية، وكأن هذا اليوم هو يوم النكبات على اميركا، وسوف يعبر جدار العين فوق لويزيانا حيث ستبلغ سرعة الرياح 215 كم في الساعة بينما تصل في هيوستن (شرق تكساس) ونيو اورلينز الى 180 كم في الساعة، الامر الذي سيسبب دماراً هائلا وأضرارا في الممتلكات والبنى التحتية بسبب ارتفاع موج المحيط الأطلسي (Storm surge )، السلطات الأميركية تحذّر من الآتي وتطلب من مواطنيها مغادرة المناطق المستهدفة، فالطرقات والمنازل معرضة للغرق وقد تكون الأضرار فادحة بآلالف المنازل اذ يُنتظر ان يعلو مستوى المياه في المدن الساحلية الى المترين وذلك بسبب الهطولات المرتقبة (400-600مم) خلال يومي الأربعاء والخميس، أضف الى المدّ البحري المدفوع بسرعة الرياح، وتجدر الاشارة الى ان هذا الاعصار يحمل الرقم 25 في موسم الاعاصير لهذا العام".وأضاف: "طقس لبنان ليومي الثلاثاء والاربعاء دافئ ومشمس مع تشكل للضباب المحلي على الجبال، ترتفع الحرارة يومي الجمعة والسبت وتعود وتنخفض الاحد المقبل.الحرارة على الساحل: 30 نهاراً و24 ليلاًفي البقاع: 32 نهاراً و19 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و18 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 19 نهاراً و09 ليلاًالرياح: جنوبية غربية معتدلة ورطبة، سرعتها 05 الى 15 كم في الساعة، تنشط شمالاً لتلامس 35 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1014hpaالرطوبة: 75% ساحلا قبل الظهر، و80% مساءحالة البحر: منخفض ارتفاع الموجحرارة المياه 31 درجة".