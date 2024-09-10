بالدولار... موزعو الكابلات يرفعون التسعيرة من جديد

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أعلن بعض موزعي الكابلات عن رفع تسعيرتهم بدءاً من 1 أيلول إلى 10 دولارات أو ما يُوازيها بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر صرف 90 ألف ليرة.ومن المناطق التي شهدت ارتفاعاً في التسعيرة سن الفيل وجسر الباشا، علماً أنّ الإشتراك ارتفع قبل فترة ليست بقصيرة إلى حوالي الضعف أيّ إلى 800 ألف ليرة بعدما كان بحدود 450 ألف ليرة العام الماضي.