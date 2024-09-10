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لبنان

كلّاس هنأ اللبنانيين الفائزين في البطولة العربية لمصارعة الذراعين في دبي

Lebanon 24
10-09-2024 | 01:47
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هنأ وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس الابطال الفائزين في البطولة العربية لمصارعة الذراعين في دبي، معتبراً أن "انجازهم كمن سبقهم من الأبطال اللبنانيين في الرياضات المختلفة، يتحقق باللحم الحيّ وبجهد شخصيّ"، متمنياً أن "تستعيد الدولة قدرتها على دعمهم بما يستحقون في القريب العاجل".
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وحلّ اللبناني دانيال أبو الحُسن في المركز الأول في الوزن الخفيف في البطولة العربية لمصارعة الذراعين يميناً ويساراً، التي اختتمت في دبي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وجاء اللبناني أنطوني حصاراتي في المركز الاول أيضاً في "الكباش" لليد اليمنى لوزن تحت 95 كيلوجراماً، وحل اللبناني هادي الحاج بطلاً للوزن الثقيل يساراً، وايليا الحاج بطلاً للفئة المفتوحة.

وكان اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية استضاف أول بطولة عربية لمصارعة الذراعين، وتخللها منافسات في 10 فئات أوزان للرجال والشباب، بمشاركة 150 رياضياً من 12 دولة.

وأقيمت البطولة ضمن مهرجان بينوس كلاسيك، الحدث المرموق المخصص لكمال الأجسام والرياضات ذات الصلة، في مركز دبي التجاري العالمي تحت إشراف الاتحاد العربي لمصارعة الذراعين.
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