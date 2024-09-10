بالصورة- هذا هو الوضع الان في ساحة رياض الصلح

يواصل العسكريون المتقاعدون تحركاتهم أمام السراي الحكومي، وقد عمد عدد منهم الى قطع الطرقات لا سيما عند نقطة رياض الصلح لمنع الوزراء من الوصول الى جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها صباح اليوم.

Advertisement