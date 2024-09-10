أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت

انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 24 ألف ليرة والمازوت 13 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:



Advertisement البنزين: 98: 1499.000 (-24000)

المازوت: 1353.000 (-13000)

الغاز: 917.000 (+4000) البنزين 95: 1459.000 (-24000)البنزين: 98: 1499.000 (-24000)المازوت: 1353.000 (-13000)الغاز: 917.000 (+4000)