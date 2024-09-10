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لبنان

ارجاء جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
10-09-2024 | 02:40
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أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء انه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة اليوم إلى موعد يُحدد لاحقاً.
 
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