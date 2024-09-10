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لبنان

الجيش الإسرائيلي هاجم منشآت عسكرية لحزب الله في هذه البلدات

Lebanon 24
10-09-2024 | 03:06
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، عددا من الغارات الجوية استهدفت بلدات عيتا الشعب والخيام والناقورة جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال الليل، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي منشآت عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق عيتا الشعب والخيام والناقورة في جنوب لبنان".
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وأضاف أنه "أطلق قذائف الهاون في منطقة الناقورة في جنوب لبنان".

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أنه "سيواصل العمل ضد التهديد الذي يشكله حزب الله من أجل الدفاع عن إسرائيل".

يأتي ذلك، بينما يتصاعد التوتر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة، وسط تزايد الدعوات في إسرائيل لشن هجوم على لبنان.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي أمس الاثنين تقييما للوضع على الساحة الشمالية، وذلك بعد هجوم شنه حزب الله بمسيرات إنقضاضية استهدفت مدينة نهاريا شمال عكا.

وقال هاليفي إن "جيش الدفاع يعمل بقوة على الساحة الشمالية، وهو على أهبة الاستعداد ولديه خطط عملياتية جاهزة، وهو مستعد لأداء كل مهمة سيكلف بها". (روسيا اليوم)

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