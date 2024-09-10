القاضية عون: هيئة القضايا مرجع قضائي مستقل لا تتبع لاي ادارة

اوضحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر منصة "اكس" ان "هيئة القضايا مرجع قضائي مستقل" وقالت:"صباح الاوادم. ولا استشارة في العالم يمكنها أن تغير نص قانوني او تضيف على نص قانوني. إن هيئة القضايا مرجع قضائي مستقل لا تتبع لاي ادارة سوى الادارة القضائية، ولا يمكن ان توضع تحت وصاية اي وزير. النص يقول ان هيئة القضايا تمثل الدولة امام كافة المحاكم المحلية والخارجية لو أراد أن يضيف شرط اخذ اذن الوزير لكان نص على ذلك. لا اجتهاد في مورد النص ونقطة على سطر".

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