ارجاء جلسة لجنة الاشغال الى الخميس

تم إرجاء جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التي كان من المقرر عقدها اليوم عند الحادية عشرة برئاسة النائب سجيع عطية، لمتابعة بحث موضوع الكهرباء، الى يوم الخميس 12 الحالي.

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