Advertisement

لبنان

ارجاء جلسة لجنة الاشغال الى الخميس

Lebanon 24
10-09-2024 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1244943-638615629650297182.jpg
Doc-P-1244943-638615629650297182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم إرجاء  جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التي كان من المقرر عقدها اليوم عند الحادية عشرة برئاسة النائب سجيع عطية، لمتابعة بحث موضوع الكهرباء، الى يوم الخميس 12 الحالي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موازنة العام 2025... استكمال التكيف مع نتائج الازمة والمشاريع الاصلاحية في مجلس النواب
lebanon 24
10/09/2024 14:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تقرير الجمهوريين بمجلس النواب بشأن الانسحاب من أفغانستان لم يقدم أي جديد (العربية)
lebanon 24
10/09/2024 14:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: إدارة بايدن-هاريس فشلت في أفغانستان
lebanon 24
10/09/2024 14:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: إدارة بايدن - هاريس فشلت في حماية جنودنا في أفغانستان (العربية)
lebanon 24
10/09/2024 14:10:59 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

الأشغال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:32 | 2024-09-10
07:00 | 2024-09-10
06:51 | 2024-09-10
06:38 | 2024-09-10
06:24 | 2024-09-10
06:12 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24