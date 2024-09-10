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لبنان

قائد في قوّة "الرضوان"... من استهدفت إسرائيل في البقاع الغربيّ؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 05:11
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة بالمسيّرة التي شنّها العدوّ الإسرائيلي على طريق عام في البقاع الغربي أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح.
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إلى ذلك، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ الغارة استهدفت قائدا في قوّة "الرضوان" بـ"حزب الله".
 
 
ونعى "حزب الله" محمد قاسم الشاعر  من مواليد عام 1977 من بلدة سحمر، الذي استشهد في الغارة.
 
 
 

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