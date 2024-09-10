قائد في قوّة "الرضوان"... من استهدفت إسرائيل في البقاع الغربيّ؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة بالمسيّرة التي شنّها العدوّ الإسرائيلي على طريق عام في البقاع الغربي أدت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح.

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إلى ذلك، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ الغارة استهدفت قائدا في قوّة "الرضوان" بـ"حزب الله".