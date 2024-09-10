صحيفة تُحذّر من الحرب... هل إسرائيل قادرة على تدمير صواريخ "حزب الله"؟

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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ مسؤولاً أميركيّاً كبيراً قال في منتدى حول "الشرق الأوسط" في العاصمة الأميركية واشنطن إنّ "الحرب الشاملة بين "حزب الله" وإسرائيل في لبنان قد تكون لها عواقب كارثية وغير متوقعة".ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول الأميركي قوله إن "الحرب ليست لعبة. أنا لا أشكك في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن يتعيّن علينا أن نفكر في حقيقة مفادها أن العواقب ستكون وخيمة على الطرفين".وفي المؤتمر عينه، قال وزير الحرب السابق بيني غانتس إنّ إسرائيل يجب أن تُحوّل تركيزها نحو "حزب الله" والحدود اللبنانية، محذراً أن "إسرائيل تأخرت في هذا الأمر"، وأضاف أن "الحرب مع "حزب الله" وشيكة إذا لم تتوصل إسرائيل قريباً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة".وبينما يقول غانتس ومسؤولون إسرائيليون آخرون إن "عملية كبرى في لبنان هي السبيل الوحيد لإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم على الحدود الشمالية"، حذر المسؤول الأميركي من أن "العديد من المدنيين قد يقتلون في الحرب ولن يكون لديهم منازل يعودون إليها".وأضاف: "هناك فكرة في إسرائيل مفادها أن نذهب إلى الحرب وبعدها سندمر كل الصواريخ التي يمتلكها "حزب الله" وسيكون كل شيء على ما يرام"، ورأى أنّ "الأمر ليس بهذه البساطة. لا يوجد حلّ سحري. لا يمكن القضاء على الطرف الآخر. في نهاية الحرب قد تدفع إسرائيل ثمناً باهظاً ولا تحقق أهدافها".وأوضى المسؤول بحلّ دبلوماسي وليس عسكريا لتهدئة التوترات الحدودية، وقال: "في حال اندلاع حرب فإن المجتمع الدولي سيتدخل للوصول إلى حلّ دبلوماسي مماثل لما يمكن التوصل إليه الآن". (الإمارات 24)