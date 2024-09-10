Advertisement

لبنان

عملية تسلم محصول التبغ من المزارعين في الجنوب انطلقت

Lebanon 24
10-09-2024 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1244983-638615686145385875.jpg
Doc-P-1244983-638615686145385875.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إنطلقت عملية تسلم محصول التبغ من المزارعين في الجنوب، حيث تم تخصيص 5 مراكز معتمدة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ، علما ان موعد التسليم انطلق قبل شهر ونصف من موعده ليتسنى للمزارعين تقديم مواسمهم واستلام مستحقاتهم في أسرع وقت.
Advertisement

 والمراكز المعتمدة اليوم، هي :
- مركز بئر السلاسل - تولين وتولى الخبير حسين الحسيني عملية تسلم مواسم المزارعين.
- مركز صديقين، وتولى الخبير فادي فرج عملية التسلم .
- مركز صريفا وتولى الخبير هشام عز الدين الاستلام.

- مركز تبنين وتولى الخبير موسى العقلة عملية التسلم. 
فيما تنطلق غدا الاربعاء عملية تسلم المواسم في مركز الريجي كفررمان من مزارعي منطقة النبطية. 
فقيه
وأبدى رئيس اتحاد نقابات مزارعي التبغ حسن فقيه ارتياحه لانطلاق عملية تسليم التبغ من المزارعين ، قبل موعدها الدوري ، بعدما تم لحظ الاوضاع الامنية والمعيشية"، واصفا الانطلاقة ب"الهادئة"، وسيتم اعتماد الاسعار المعلنة عنها سابقا، بزيادة ملحوظة للمزارعين في الجنوب وخاصة مزارعي المناطق الحدودية التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:32 | 2024-09-10
09:29 | 2024-09-10
09:26 | 2024-09-10
09:15 | 2024-09-10
08:48 | 2024-09-10
08:48 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24