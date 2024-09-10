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لبنان

بعد تأجيل جلسة الحكومة.. بيان من رابطة قدماء القوى المسلحة

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:06
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أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أنه "على أثر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بتاريخ اليوم اتصل مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء برئيس الرابطة نقولا مزهر، طالبا منه الحضور الى السرايا مع وفد من الرابطة للتباحث بموضوع مطالب العسكريين المتقاعدين، توجه وفد من الرابطة الى السرايا وبوصوله الى محيطها تعذر عليه الوصول الى داخل السرايا بسبب اقفال كافة المداخل المؤدية الى السرايا".
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وأضافت الرابطة في بيان أنه "لدى محاولة الوفد الدخول عبر احد المداخل الفرعية تجمهر عدد من العسكريين المتقاعدين المعتصمين بإمرة ضابط عام متقاعد حول السيارة التي تقل رئيس الرابطة وراحوا يكيلون الشتائم والاهانات للرابطة ورئيسها. كما اقدم البعض منهم بالتعرض بالضرب للسيارة حيث أحدثوا فيها اضرارا مادية مما اضطر الوفد للمغادرة والاتصال بدولة رئيس مجلس الوزراء وابلاغه بتعذر الوصول للاجتماع به".
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