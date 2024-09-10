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لبنان

عن الرواتب التقاعدية للعسكريين.. هذا ما كشفته مصادر وزارية

Lebanon 24
10-09-2024 | 06:12
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نقلت الجديد عن مصادر وزارية قولها أن مجلس الوزراء يسعى لتقديم بدل إنتاجية تدريجيًا لتحسين الرواتب التقاعدية للعسكريين حتى إقرار مشروع القانون الذي سيرفع الرواتب إلى ٤٥ ضعفًا لما كانت عليه قبل ٢٠١٩.
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وأضافت المصادر:" دعونا وفدًا عسكريًا برئاسة اللواء نقولا مزهر لنقل خطتنا لكنه مُنع من دخول السراي ونحن لا نريد ان نتحدى احد".
 
ولفتت إلى أنّ قيادة الجيش أبدت استعدادها لفتح الطريق أمام الوزراء مع القلق من "إراقة الدماء" لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردّ بالرفض التام قائلاً: "مش حرزانة وهودي ولادنا". (الجديد)

 
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