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لبنان
هل من أمطار خلال الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
10-09-2024
|
06:24
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل.
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وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 33، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 33 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. مع فرص لامطار خفيفة بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر بخاصة على المرتفعات الشمالية.
الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل.
الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.
الجمعة: غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل إضافي فوق الجبال. تنشط الرياح ويتكون الضباب فوق الجبال.
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