آخر المعلومات عن "غارة النبطية"... ما هي حصيلة الإصابات؟

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة الغارة التي شنّها العدوّ الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية، وأشار إلى أنّ الغارة أدت إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح طفيفة تم علاجها في طوارئ مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب.

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