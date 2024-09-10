دراجة نارية صدمتها... وفاة إبنة الـ10 أعوام في جزين

تعرضت طفلة في العاشرة من عمرها لحادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي نقلت على اثره الى مستشفى جزين الحكومي، لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة.



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وقد تم توقيف صاحب الدراجة، وهو رهن التحقيق.