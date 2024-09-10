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لبنان

دراجة نارية صدمتها... وفاة إبنة الـ10 أعوام في جزين

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:16
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تعرضت طفلة في العاشرة من عمرها لحادث صدم من دراجة نارية في بلدة بنواتي نقلت على اثره الى مستشفى جزين الحكومي،  لكنها ما لبثت ان فارقت الحياة.
وقد تم توقيف صاحب الدراجة، وهو رهن التحقيق.
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دراجة

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