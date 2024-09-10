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لبنان

إشكال بين شخص وإبن شقيقه تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:32
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وقع إشكال بين ز.ب وابن شقيقه ا.ب في شارع شمسين في محلة السويقة في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإشكال وقع بسبب خلافات عائليّة.
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