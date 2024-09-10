إشكال بين شخص وإبن شقيقه تطوّر إلى إطلاق نار

وقع إشكال بين ز.ب وابن شقيقه ا.ب في شارع شمسين في محلة السويقة في طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من دون وقوع إصابات.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الإشكال وقع بسبب خلافات عائليّة.