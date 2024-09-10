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لبنان

اللواء خير: المستشفى المصري العسكري يستقبل المرضى وفق القانون

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:46
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 استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، بناء على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، البعثة الطبية المصرية البديلة للبعثة الطبية السابقة للمستشفى المصري العسكري في حرج بيروت - قصقص، في حضور الملحق العسكري في سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت العميد عمرو شاهين ومساعديه.
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ويعالج هذا المستشفى يوميا أكثر من 600 حالة مرضية في كل الاختصاصات، اضافة الى تأمين الادوية المتوافرة مجانا من دون أي مقابل.
 
واعتبر اللواء خير ان "المستشفى المصري العسكري يعمل على استقبال المرضى اللبنانيين والمقيمين وفق القانون من المناطق والمحافظات اللبنانية كافة".
 
واخيرا، شكراللواء خير جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، على تقديماتها للشعب اللبناني، مقدرا "الجهود التي يبذلها الأطباء والعاملون في المستشفى المصري العسكري".
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