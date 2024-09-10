بالفيديو... إليكم لحظة إغتيال إسرائيل للقيادي في "حزب الله" محمد الشاعر

نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فيديو للحظة إستهداف القائد في قوّة "الرضوان" محمد قاسم الشاعر في البقاع الغربيّ اليوم.

وكان "حزب الله" نعى في بيان الشاعر، وأشار إلى أنّه من بلدة سحمر.