بالفيديو... إليكم لحظة إغتيال إسرائيل للقيادي في "حزب الله" محمد الشاعر

#عاجل 🟡جيش الدفاع يقضي على قائد في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
🟡هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة قرعون وقضى على المخرب محمد قاسم الشاعر القائد في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله.
المدعو محمد قاسم الشاعر روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل حيث تعتبر عملية القضاء… pic.twitter.com/N5GX0Ea72C
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 10, 2024
#عاجل 🟡جيش الدفاع يقضي على قائد في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
🟡هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة قرعون وقضى على المخرب محمد قاسم الشاعر القائد في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله.
المدعو محمد قاسم الشاعر روّج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل حيث تعتبر عملية القضاء… pic.twitter.com/N5GX0Ea72C