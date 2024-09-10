افتتاح مجمع طرابلس لقوى الامن الداخلي.. ممثل اللواء عثمان: سيسهم في تعزيز الامن

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افتتح مجمع طرابلس لقوى الامن الداخلي بعد اعادة ترميمه وفق مبادئ الشرطة المجتمعية، باحتفال شارك فيه المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان ممثلا بالعميد الاداري بلال حجار، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، سفير اسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو، الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضية سنية السبع، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، ضباط القيادة الإقليمية للقوى الامن الداخلي في الشمال، فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في طرابلس وحشد من الضباط.والقى العميد حجار كلمة باسم اللواء عثمان، استهلها بالاعتذار عن "عدم تمكن كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي واللواء عثمان من الحضور، بسبب التظاهرات التي انطلقت ونفذت في محيط السرايا الحكومية تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء".وقال: "نأتي اليوم الى مدينة طرابلس وهي المدينة الحبيبة والعاصمة الثانية للبنان، بمناسبة سعيدة لاهلها الطيبين وللامن والاستقرار الوطني، الا وهي تدشين مجمع امني واعادة ترميمه وفق مبادئ الشرطة المجتمعية".اضاف: "جاء هذا المشروع لينسجم ويتكامل مع استراتيجية قوى الامن الداخلي التي من ابرز اهدافها، تعزيز الامن والاستقرار وتفعيل الشراكة مع المجتمع وتحويل قوى الامن الى خدمة الامن وفق رؤية "معا مجتمع اكثر امانا". هذه الرؤية نحو المستقبل كان بالامكان ان تكون نحو مجتمع آمن وهذا من واجباتنا، ونحن اقسمنا بالحفاظ على امن المجتمع، لكننا ندرك جيدا اننا لا نستطيع الوصول الى مجتمع اكثر امانا الا معا، وقد اعتمدنا كلمة "معا" في رؤية قوى الامن الاستراتيجية عن سابق تصور وتصميم ليكون المواطن شريكا فاعلا في الامن".واكد ان "هذه الشراكة تتحقق تباعا وتتقدم لاننا نعمل بكل جدية على تطبيق شعار قوى الامن، الا وهو "خدمة ثقة شراكة" وتقديم المؤسسة الى افضل خدمة شرطية محترفة ورائدة تصبو الى افضل علاقة مع المواطنين وفق فلسفة الشرطة المجتمعية، بغية التعرف الى المهام التي تقوم بها والتضحيات التي نبذلها والمعاناة اليومية التي نواجهها، والحفاظ على امن المواطنين وسلامتهم، عند ذلك تتعزز الثقة بيننا ونتوصل حينها الى شراكة ونتصدى سويا للجريمة ولكل ما يخل بالاستقرار، ويكون هدفنا الجامع هو الامن حماية المجتمع بفاعلية".وشكر حجار الاتحاد الاوروبي وسفيرته في لبنان "الذي لم يتوقف عن تقديم الدعم اللازم لمؤسستنا، لا سيما انه تبنى افكارنا واولوياتنا وادرك عمق الإشكالية، وهي كيفية التقارب وبناء علاقه متينة بين الامن الداخلي والمواطنين، فقام بتنفيذ مشاريع ونشاطات على مختلف الاراضي اللبنانية محاكيا مبادئ الشرطة المجتمعية وذلك بواسطة شروط الشرطه المجتمعية"، وقال: "مشكورة جهوده ومبادراته والشكر موصول لكل من ساهم في انجاح هذا المشروع".وختم: "نبارك لمدينة طرابلس افتتاح هذا المجمع الامني الجديد الذي سيسهم في تعزيز الامن والاستقرار في هذه المدينة الحبيبة وفي توطيد العلاقة مع المواطنين".