سليمان: رحمة الله على شهداء الدفاع المدني

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم : "رحمة الله على شهداء الدفاع المدني وكل الشهداء والتعزية لمديرية الدفاع المدني ولذويهم الذين نطلب من المولى ان يلهمهم الصبر".وأضاف: "كما نؤكد واجب الوقوف الى جانب عائلاتهم معنوياً وحياتيا".