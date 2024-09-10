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لبنان

سليمان: رحمة الله على شهداء الدفاع المدني

Lebanon 24
10-09-2024 | 07:53
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم : "رحمة الله على شهداء الدفاع المدني وكل الشهداء والتعزية لمديرية الدفاع المدني ولذويهم الذين نطلب من المولى ان يلهمهم الصبر".

وأضاف: "كما نؤكد واجب الوقوف الى جانب عائلاتهم معنوياً وحياتيا".
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