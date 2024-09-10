رئيس نقابة عمال المخابز : لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء

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أكد رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري خلال مؤتمر صحافي ان "هذا المؤتمر نتيجة نضالنا الدؤوب والمستمر في المطالبة بحقوق العمال وحماية رغيف الخبز، ونحن من رفع شعار "رغيف الخبز خط أحمر" لن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال، آملين أن ننتقل حقاً من عمال المقابر إلى عمال المخابز والأفران".واشار الى ان "نحن نقابة عمال المخابز كنا نطالب وأصبحنا نُحاسب كل من يخل بالإتفاقية التي تم التوافق عليها وان الحقوق هي للعمال لجميع العمال الذين يعملون بإنتاج الخبز اللبناني وليس لجيوب أصحاب العمل على حساب عرق العمال"، واشار الى أن "بعض الأفران التزمت بتنفيذ الإتفاقية وباشرت بدفع أجور العمال منذ بداية شهر أيلول والبعض يدفعون 25$ دولار عن 40 شوال طحين والعمل أكثر من 10 ساعات وبدون دفع بدل نقل للعمال، ونكرر إن هذه الإتفاقية على 25 شوال طحين والعمل 8 ساعات يومياً والباقي ساعات عمل إضافية ونحذر كل الأفران الذين لم يتقيدوا بتنفيذ وتطبيق الإتفاقية ودفع أجور العمال ومستحقاتهم القانونية وبالتعاون التام مع إتحاد أصحاب المخابز والأفران مضطرين لإبلاغ الجهات المعنية وبالنسبة لجميع أفران الكعك والفرنجي والمعجنات وخبز التنوروالصاج نطالبهم بتسجيل مؤسساتهم وعمالهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتطبيق قانون العمل وعدم إستغلال العمال وعمالة الأطفال، وندعو أصحاب المخابز والأفران بالحفاظ على الجودة والنوعية وصحة وسلامة رغيف الخبز وعدم التلاعب بالوزن والسعر تحت طائلة المسؤولية وإبلاغ الجهات المختصة لأخذ التدابير والإجراءات المناسبة بحقهم لحماية حقوق العمال، وندعو المعنيين في وزارات الإقتصاد والعمل والصحة والصناعة لتفعيل دور التفتيش والمراقبة والإطلاع على حسن وسلوك سير العمل في ظل هذه الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والاجتماعية وللحد من نسبة البطالة وتأمين فرص عمل للراغبين بالعمل في قطاع المخابز والأفران وبالتعاون مع إتحاد نقابات؛ أصحاب المخابز والأفران تقديم الطلبات في مكتب نقابة عمال المخابز وللإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات وعدم دفع حقوق العمال و للإستعلام الإتصال على الأرقام التالية: 01.707543 – 01.816615 – 03.447249 ، أو تقديم الطلبات إلى الأفران حسب مكان السكن".وتابع: "بهذه المناسبة التي نعتبرها إتفاقية تاريخية لجميع عمال المخابز والأفران، نشيد بالدور الإيجابي لوزير العمل لشعوره بالمسؤولية تجاه العمال ومتابعة معاناتهم وأوضاعهم وتطبيق قانون العمل على عمال المهنة بعد أكثر من 76 سنة على صدور قانون العمل وتعيين مندوب من وزارة العمل في اللجنة صادق لمع، ونشيد بدور وزير الإقتصاد واهتمامه بشؤون العمال والحفاظ على ديمومة عملهم، خصوصا أجور العمال وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين داخل المخابز والأفران. ونتوجه بالشكر للمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري على جهوده المبذولة لتقارب وجهات النظر لجهة أجور العمال وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين والحفاظ على سعر ربطة الخبز وشكر لرئيس دائرة التموين والإنتاج ميساء عطوي ونشكر الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان - (FENASOL) واتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية على مواكبتهم ومتابعتهم ومؤازرتهم النقابية النضالية إلى جانب نقابتنا وعمالنا".واردف: "وأيضاً نؤكد التعاون والتنسيق المستمر لتنظيم هذا القطاع وتنظيم العمال للحفاظ على حقوقهم ومتابعة أوضاع جميع العمال مع إتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران بما يخص أجور ومستحقات العمال المتفق عليها، للحفاظ على استمرار ديمومة العمل للطرفين وإبلاغ الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد ووزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لكل من يخالف هذه الإتفاقية".