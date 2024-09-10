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لبنان

البيسري استقبل وزير المهجرين على رأس وفد من المودعين

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:27
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 استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف وعرض معه لآخر المستجدات لا سيما في منطقة طرابلس. 

كما التقى اللواء البيسري وزير المهجرين عصام شرف الدين على رأس وفد من المودعين واستمع منهم إلى معاناتهم في كيفية الحصول على حقوقهم.
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