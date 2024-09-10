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لبنان

رسالة "شكر وتقدير" من السنوار الى نائب لبناني

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:30
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تلقى امين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور اسامة سعد رسالة شكر من مكتب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار لتضامنه برسالة "تعزية وتهنئة" باستشهاد  اسماعيل هنية.

وجاء في الرسالة: "تلقينا في حركة المقاومة الاسلامية "حماس"  بتقدير واعتزاز كبيرين رسالتكم الكريمة، تهنئة وتعزية بشهيدنا وقائد الامة القائد المجاهد اسماعيل هنية " ابو العبد " رئيس المكتب السياسي الحركة ومرافقه الاخ المجاهد وسيم ابو شعبان " ابو انس"  شاكرين تضامنكم الممزوج بالمشاعر الصادقة والنبيلة سائلين الله تعالى ان يبارك مسعاكم ويحفظكم وبلادكم من كل سوء.
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يرتقي شهيدنا القائد رمز الامة وفلسطين " ابو العبد" في معركة طوفان الاقصى احدى اشرف معارك شعبنا الفلسطيني التاريخية على درب القادة الشهداء ،  لتلتقي دماؤه ودماء ابنائه واحفاده وعائلته مع التضحيات العظيمة التي يقدمها ابناء شعبنا في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، تأكيدا على ان دماء قادتنا ومجاهدينا ليست اغلى من دماء ابناء شعبنا، وان هذه الدماء الزكية والقوافل المباركة من الشهداء ،  ستزيدنا صلابة وقوة في مواجهة الاحتلال الصهيوني النازي حتى دحره وكنسه عن ارضنا ومقدساتنا واقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

كما نؤكد أن  الحركة ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب  الوفاء لدماء الشهداء،  وان المبادئ السامية التي كان  يدعو لها الشهيد " ابو العبد " ستظل ثابتة وحاضرة ، وتمضي عليها حركتنا ومجاهدونا وفي مقدمها وحدة شعبنا الفلسطيني على خيار الجهاد والمقاومة واجتماع كلمة امتنا العربية والاسلامية ونبذ الفرقة والخلاف ،  لنكون صفاً واحداً في وجه العدو الصهيوني العدو الحقيقي لامتنا والتهديد الاكبر، المبني على التوسع في اطماعه لنهب خيرات الامة ومقدراتها".
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