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لبنان

ميقاتي أجرى اتصالا بالرئيس الجزائري وهنأه بإعادة انتخابه لولاية ثانية

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:48
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون وهنأه بإعادة انتخابه لولاية ثانية، متمنيا للجزائر دوام الازدهار والتوفيق.
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