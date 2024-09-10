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لبنان

بسبب حوداث عدّة منها وفاة "مايا دياب".. أهالي السان سيمون - الجناح يقطعون الطريق!

Lebanon 24
10-09-2024 | 08:48
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قطع عدد من أهالي منطقة السان سيمون - الجناح الطريق العام البحري بالعوائق والاطارات المشتعلة بالاتجاهين احتجاجا على تسرب المياه لمدة 6 أشهر من قسطل مكسور، ما تسبب بالعديد من حوادث السير بالاضافة الى تكون الحشيش  وتجمع الحشرات والذباب وانتشار القوارض بسبب المياه الآسنة. 
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وأوضح المعتصمون ان المياه المتسربة تسببت بانقطاع مياه الشرب عن منازلهم، كما تسببت بتزحلق عدد من الدراجات النارية ووقوع اصابات نتيجة ذلك، بالاضافة الى وفاة شابة من المنطقة تدعى مايا دياب.
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