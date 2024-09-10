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لبنان

الحصيلة ارتفعت... كم أصبح عدد الإصابات في "غارة النبطية"؟

Lebanon 24
10-09-2024 | 09:15
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنّها العدوّ الإسرائيلي على أطراف جويا أدت إلى إصابة شخص بجروح طفيفة. 

وفي تحديث لحصيلة الغارة على مبنى في مدينة النبطية فقد ارتفع عدد الجرحى إلى تسعة أشخاص اصاباتهم طفيفة.
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