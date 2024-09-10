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لبنان

قائد الجيش استقبل رئيس جامعة MUBS

Lebanon 24
10-09-2024 | 09:32
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS نائل علامه مع وفد مرافق.

وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والجيش.
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