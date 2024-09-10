قائد الجيش استقبل رئيس جامعة MUBS

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم MUBS نائل علامه مع وفد مرافق.



وتناول البحث سبل التعاون بين الجامعة والجيش.

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