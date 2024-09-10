بالفيديو.. رشقة صاروخية كبيرة من لبنان أشعلت ميرون

👨🏻💻 إعلام العدو : اندلاع حريق في منطقة "#ميرون" بعد القصف الأخير من #لبنان pic.twitter.com/acqKXonDwE
— 🇨🇦 Muhammed Yame🔻 (@mL5tf8Rs4role) September 10, 2024
👨🏻💻 إعلام العدو : اندلاع حريق في منطقة "#ميرون" بعد القصف الأخير من #لبنان pic.twitter.com/acqKXonDwE
وسائل إعلام إسرائيلية: قصف عنيف من #جنوب_لبنان على منطقة #ميرون واندلاع حريق اضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. #رعب_الشمال pic.twitter.com/xyuyAcr9vc
— السيد داني الأمين (حساب جديد) (@AlsayedDany) September 10, 2024
وسائل إعلام إسرائيلية: قصف عنيف من #جنوب_لبنان على منطقة #ميرون واندلاع حريق اضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. #رعب_الشمال pic.twitter.com/xyuyAcr9vc