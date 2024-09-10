Advertisement

لبنان

بالفيديو.. رشقة صاروخية كبيرة من لبنان أشعلت ميرون

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1245107-638615850034169525.png
Doc-P-1245107-638615850034169525.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه تم إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه ميرون والجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.

ولفتت إلى ان صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة في الجليل الغربي، بالتزامن مع إطلاق الصواريخ.

وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت اشتعال الحرائق بعد رشقة كبيرة من الصواريخ انطلقت من لبنان.
 
Advertisement
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2024-09-10
11:36 | 2024-09-10
11:31 | 2024-09-10
11:28 | 2024-09-10
11:21 | 2024-09-10
11:17 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24