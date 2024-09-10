بالفيديو.. رشقة صاروخية كبيرة من لبنان أشعلت ميرون

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّه تم إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه ميرون والجليل الغربي في الرشقة الأخيرة.



ولفتت إلى ان صفارات الإنذار دوّت في مناطق عدة في الجليل الغربي، بالتزامن مع إطلاق الصواريخ.



وانتشرت مقاطع فيديو أظهرت اشتعال الحرائق بعد رشقة كبيرة من الصواريخ انطلقت من لبنان.

👨🏻‍💻 إعلام العدو : اندلاع حريق في منطقة "#ميرون" بعد القصف الأخير من #لبنان pic.twitter.com/acqKXonDwE — 🇨🇦 Muhammed Yame🔻 (@mL5tf8Rs4role) September 10, 2024 Advertisement