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لبنان

البطريرك الراعي زار كنيسة سيدة الفرح في زحلة

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:10
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زار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يرافقه المطران بولس صياح، كنيسة سيدة الفرح الأرثوذكسية ذات الطابع المعماري الروسي، والتي تضم أيضاً متحف المتروبوليت نيفن للأيقونات الارثوذكسية، وذلك بدعوة من ممثل كنيسة أنطاكية وسائر المشرق لدى كنيسة روسيا المتروبوليت نيفن صيقلي.
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و بعد زيارة الكنيسة أولم المطران صيقلي على شرف البطريرك الراعي و ضيوفه، و في كلمة شكر قال : "نتعلم منكم الوطنية و محبة لبنان و بذل الذات بفعل الروح القدس لتتجدد الحياة من الفرح و من الحب المعبر عنه بالعطاء".

من جهته ثمن الراعي مبادرة المطران صيقلي لبناء هذا الصرح الكنسي واضاف "ليكون مفخرة لكل الاجيال لانك أردتها كنيسة أرثوذكسية مسكونية لكل الكنائس، و هذا الامر هو علامة بأن قلبك كبير جداً".
 
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