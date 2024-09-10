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لبنان

المرتضى بحث مع زواره شؤونا ثقافية في منطقة بعلبك

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:35
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 التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع، رئيس مجلس بعلبك الثقافي الدكتور حاتم شريف ، الفنانة التشكيلية الدكتورة خولة الطفيلي والدكتورة  وفاء الطفيلي.
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و كانت جولة أفق حول النشاطات الثقافية التي ينظمها المجلس  بالتعاون مع وزارة الثقافة ورعايتها من ندوات ومحاضرات ومعارض فنون تشكيلية حيث شكر الحضور الوزير المرتضى دعمه واهتمامه للفعاليات الثقافية سواء في مقر المجلس او في منطقة بعلبك .

الى ذلك، تسلم وزير الثقافة من الدكتورة وفاء طفيلي نسخة من كتابها "الكيان اللبناني (1943-1958) بين الاستقلال الوطني والوحدة العربية"، لاسيما وان الوزير المرتضى راع لحفل توقيع الكتاب بدعوة من مجلس بعلبك الثقافي وذلك  عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس في ال20 من الشهر الجاري في مقر المجلس -قاعة الدكتور حبيب الجمال.                                                          
بدورها   قدمت الدكتورة خولة الطفيلي لوزارة الثقافة لوحة من اعمالها بعنوان  "لغة الحجر " مشغولة ب "أكريليك ومواد مختلفة".
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