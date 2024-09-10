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لبنان

جنبلاط يستقبل بوريل غدا في كليمنصو

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:45
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يستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الخامسة والنصف من عصر غد الأربعاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
 
وكان جنبلاط قد التقى البروفسور شبلي ملاط حول عشاء في بيروت. 
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وأفاد بيان للملاط انهما "تبادلا مواضيع مختلفة جلُّها يتعلّق بالأزمة الراهنة وبعضها أدبي وتاريخي. والتقيا على خطر توسيع الحرب من قبل رئيس وزراء إسرائيل وعنجهيته اللامتناهية وعدم ملاءمة الضغط الأميركي بالمقابل لإجباره على وقف النار بحسب القرار 2735. وركزا إضافة على الوحشية التي برزت في تصعيد المستوطنين ومؤازرتهم من الحكومة الإسرائيلية في مخالفة القانون الدولي الثابت في الضفة الغربية عملاً بقرار محكمة العدل الدولية الحديث".

أضاف البيان :"وبالنسبة للموضوع الرئاسي أكّد الملاط أهمية وجود رئيسٍ للبلد يحمل رسالةً وطنية مشتركة وجامعة عن هذا الخطر المزمن وكيفية معالجته دولياً وفرض وقف النار في غزة ومنع توسيع إطار الحرب في جنوب لبنان، كما صعود خطر الحرب الشاملة في الشرق الأوسط. ومأثور الكلام عن معرفة بداية الحروب وجهل نهاياتها، منعاً لتوسيع الحرب ليس فقط على الدول المتحالفة مع إيران، وإنما في تقويض استقرار المنطقة بأسرها. وأوضح الملاّط في حديثه التقارب الحاصل بينه وبين قيادات حزب الله، كما واقع المقابلة مع صحيفة روزنامى شرق وهي الصحيفة الأكثر قراءةً في ايران، والحوار الطويل فيها مع السيّد مهدي فيروزان، والذي يتم الآن نقله الى العربية. وتناولت المقابلة الحرب الحالية على غزة، ومساهمات الملاّط تاريخياً في مواقف مبدئية من العراق في ظلّ الدكتاتورية، كما وتجربته الشخصية مع الجمهورية الإسلامية. وامتدّ الحوار الى الموضوع اللبناني في إطار التلاقي بطروحات الرئيس بزشكيان حول مشترك دولي يفيد المنطقة. وينتهي الحوار على مقاربة الملاّط للمواضيع الشائكة بإعطاء مبدأ اللاعنف وحقوق الناس صدارةً ووقعاً عملياً عالمياً".
 
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