الحلبي استقبل رئيس جامعة البلمند

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، مع رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، وتناول البحث متابعة الإختصاصات الجديدة التي تطلب الجامعة ترخيصها ، إضافة إلى تخصصات تعلق بفروع الجامعة.



واكد الحلبي "رسالة الجامعة ودورها الريادي في رفع مستوى التعليم العالي ، وإعداد أفضل الكوادر المتخصصة لسوق العمل اللبناني والخارجي".



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