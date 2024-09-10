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لبنان

الحلبي استقبل رئيس جامعة البلمند

Lebanon 24
10-09-2024 | 10:55
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ، مع رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس الوراق، وتناول البحث متابعة الإختصاصات الجديدة التي تطلب الجامعة ترخيصها ، إضافة إلى تخصصات تعلق بفروع الجامعة.
 
واكد الحلبي "رسالة الجامعة ودورها الريادي في رفع مستوى التعليم العالي ، وإعداد أفضل الكوادر المتخصصة لسوق العمل اللبناني والخارجي".
 
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