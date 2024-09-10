صفي الدين: العدو يقف اليوم تائهاً وحائراً أمام خيبته

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اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في الحفل التأبيني لذكرى الأربعين لاستشهاد القائد في حزب الله السيد فؤاد شكر أن "العدو يقف اليوم تائهاً وحائراً أمام خيبته بسبب عدم تحقيقه أياً من أهدافه بعد نحو عام من الحرب".أضاف:" الاحتلال في أزمة عميقة يدل عليها استهدافه القادة والمدنيين في القرى".وقال:" المجاهدون يخوضون المعركة اليوم في غزة وجنوبي لبنان وعلى امتداد كل الأمة بشجاعة ويحبطون مخططات العدو الخبيثة".استطرد:" أعيننا تتطلع إلى أهداف العدو وغاياته التي لن تتحقق في غزة ولا في لبنان ولا على صعيد المنطقة".ولفت إلى أن "طوفان الأقصى جاء تجلياً لإرادة المقاومين فاهتز المشروع الإسرائيلي وشعر قادته أن كل ما بنوه أصبح مهدداً".