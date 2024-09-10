مُستخدمة صواريخ ارتجاجية.. غارة اسرائيلية بين بلدتي المنصوري ومجدل زون

أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الغارة الإسرائيلية المُعادية التي استهدفت منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون استخدمت فيها الطائرات صواريخ ارتجاجية سمع دويها في معظم المناطق الجنوبية من دون وقوع إصابات.

Advertisement