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لبنان

مُستخدمة صواريخ ارتجاجية.. غارة اسرائيلية بين بلدتي المنصوري ومجدل زون

Lebanon 24
10-09-2024 | 11:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الغارة الإسرائيلية المُعادية التي استهدفت منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون استخدمت فيها الطائرات صواريخ ارتجاجية سمع دويها في معظم المناطق الجنوبية من دون وقوع إصابات. 
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غارة

اسرائيل

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