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اعلن "حزب الله"، في بيانين منفصلين مساء اليوم، استهداف موقع العباسية ومربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411.وقال الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدفنا عند الساعة (17:55) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 10-09-2024 موقع العباسية ‏بقذائف المدفعية وحققنا إصابةً مباشرة".‏وكان قد اشار في بيان سابق الى انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا الاغتيال الذي نفذه العدو في البقاع الغربي واستهداف مبنى على طريق زبدين - النبطية، استهدفنا الثلاثاء 10-09-2024، مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادي تشغله حاليًا قوات من لواء غولاني في قاعدة جبل نيريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا".