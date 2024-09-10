الحصيلة النهائية للجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى في النبطية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة الحصيلة النهائية للغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية حيث أدت إلى إصابة 12 شخصا بجروح، من بينهم شخص استدعت جروحه دخول مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب للعلاج والبقية جروحهم طفيفة وعولجوا في طوارئ المستشفى نفسه.

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