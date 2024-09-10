الترشيشي: قرار خفض الضريبة على "الترانزيت" بداية لرفعها كاملة

نوه رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان اليوم، بـ"الجهود التي قام وزيرالاشغال العامة والنقل علي حمية مع الجانب السوري، والتي أسفرت عن تخفيض قيمة الضريبة على عبور الترانزيت للشاحنات اللبنانية إلى 50% من القيمة التي يدفعها المصدرون على طول الطريق الدولية في سوريا".

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واشار الترشيشي إلى ان "هذا القرار بداية لرفع الضريبة كاملة ولا مفر من التواصل والإستمرار في الإتصالات مع الجانب السوري الذي عوّدنا على الإيجابية، ولا بديل لنا عن هذا الخط البرّي والطريق الدولية في سوريا والأردن والعراق".



وتابع: "لقد تلقى المزارعون والمصدرون وعدا من الوزير حمية بمواصلة الجهود والاتصالات مع الجانب السوري، وسيكون هناك زيارة قريبة الى دمشق، نأمل أن يليها المزيد من تخفيض الرسوم على حركة التصدير من لبنان باتجاه سوريا".



وقال: "هذا القرار يحمل إيجابيات متعددة، وهو القرار الأبيض في سلسلة من القرارات السوداء التي تعصف بيومياتنا كمزارعين ومصدرين".



وختم: "نأمل أن تتوج الإتصالات برفع كامل للضريبة وان تشمل حركة العبور من سوريا الى الأردن ومن سوريا الى العراق، والهم الأكبر لدينا يترجم بالعمل على إعادة فتح باب التصدير إلى المملكة العربية السعودية وأسواقها أمام الإنتاج اللبناني. نحن لا بديل لنا عن الأشقاء العرب وهم عوّدونا على أن يكونوا إلى جانب لبنان في كل محنه وظروفه".