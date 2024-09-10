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لبنان

‏بأسرابٍ من المسيّرات الإنقضاضية.. هذا ما فعله "حزب الله" في الأجواء الإسرائيلية!

Lebanon 24
10-09-2024 | 12:28
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انفجرت طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله"، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة عميعاد الواقعة جنوب صفد في إسرائيل، دون أن يتم اعتراضها أو إسقاطها قبل وقوع الحادث.

وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بأن طائرات مسيّرة بحرية كانت تجوب سماء الشمال، وتمّ رصد طائرة مسيرة تحلق قبل فترة قصيرة فوق منطقة روش بينا بالقرب من صفد.
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وقد استمرت الطائرة في التحليق لأكثر من 15 دقيقة فوق سماء الجليل الأعلى، حيث قطع مسافة تزيد عن 20 كيلومتراً قبل أن تصل إلى منطقة مفرق عميعاد، حيث وقع الانفجار.
 
ولاحقا أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا ‏المقر الإحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعاد ‏بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية.
 
كما أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا عند الساعة (17:51) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء التجهيزات ‏التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
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