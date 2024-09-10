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لبنان

عُثر عليه جثة داخل سيارة قديمة في طرابلس.. إليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:15
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عُثر على الشاب "فادي ا." بعد ظهر اليوم جثة متحللة داخل سيارة قديمة في احد الاراضي مقابل غرفة التجارة والصناعة بولفار طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات، بعد الكشف على الجثة تبين ان حالة الوفاة طبيعية، والشاب الفقيد هو ابن مدينة طرابلس.
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