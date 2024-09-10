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لبنان

الحلبي بحث مع جنبلاط في قضايا تربوية وعامة

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:23
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التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي.



خلال اللقاء، جرى استعراض قضايا تربوية وعامة.
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