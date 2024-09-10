الحلبي بحث مع جنبلاط في قضايا تربوية وعامة

التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي.







خلال اللقاء، جرى استعراض قضايا تربوية وعامة.

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