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لبنان

هذا ما سيشهده مطار بيروت وساحة الشهداء الخميس المقبل

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:27
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يصل جثمان خادم الرب الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجيان من روما، يوم الخميس المقبل عند الرابعة بعد الظهر، إلى مطار بيروت، حيث يقام له استقبال رسمي في "الصالون الرئاسي".
ثم ينقل الجثمان إلى ساحة الشهداء، حيث تقيم له بطريركية بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك احتفالا وطنيا، عند السابعة إلا ربعا، على أن يبدأ توافد المشاركين عند الخامسة، يليه تطواف إلى ضريحه في كاتدرائية مار غريغوريوس ومار الياس النبي للأرمن الكاثوليك، في الرميل – الأشرفية.
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وشيدت منظمة الاحتفال شركة ICE منصة ضخمة، استعدادا لهذا الحدث، الذي تحضره شخصيات دينية وسياسية وديبلوماسية، إضافة إلى المواطنين من كل الطوائف.
 
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