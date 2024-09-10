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لبنان

الجيش يوقف "5 مواطنين" في البقاع والشمال.. لهذا السبب!

Lebanon 24
10-09-2024 | 13:43
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 /9 /2024، وضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ مواطنين وفقًا لما يلي:
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- توقيف المواطنين (ا.م.) و(ر.س.) و(م.س.) في بلدتَي فنيدق ودير عمار - الشمال لإطلاقهم النار، وضُبطت في حوزتهم رمانة يدوية وكمية من الذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.
- توقيف المواطنَين (ع.ن.) و(ا.ن.) في منطقة الهرمل – البقاع لإقدامهما على إطلاق النار.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وضبْط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون ومبلغ مالي مزور، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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