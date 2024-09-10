في طرابلس.. أطلقوا النار عليه ولاذوا بالفرار (صور)

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أقدم مجهولون على متن 3 دراجات نارية على إطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه المدعو "ا.ي" وهو على متن دراجته النارية اثناء تواجده في محلة شارع عزمي طرابلس ولاذوا بالفرار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد اصيب "ا. ي" بطلقات نارية في قدمه اليسرى وتم نقله بواسطة الصليب الاحمر اللبناني الى مستشفى النيني للعلاج.ولا تزال اسباب اطلاق النار مجهولة. وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة.