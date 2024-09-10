تسجيل حالات إغماء.. حريق كبير داخل منشرة في زغرتا

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اندلع حريق كبير مساء اليوم الثلاثاء داخل منشرة خشب تعود للمدعو "ط.م"في بلدة الغميقة زغرتا بالقرب من كنيسة البربارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني من عدة مراكز الى مكان الحريق وباشروا بعملية اخماد النيران التي لا تزال مندلعة حتى اللحظة نظراً لحجم الحريق.وعلم بانه سجل حالات اغماء في المكان والعمل جار من قبل الصليب الأحمر اللبناني الذي يواكب عملية اخماد النيران على معالجة الاصابات ميدانياً.