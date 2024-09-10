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لبنان
رئاسة الجمهورية الجزائرية: تبون تمنى للشعب اللبناني الشقيق الاستقرار والهناء
Lebanon 24
10-09-2024
|
14:25
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أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية ان "الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اليوم مكالمة هاتفية من أخيه نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، هنأه فيها بفوزه بالانتخابات الرئاسية وثقة الشعب الجزائري للمرة الثانية على التوالي، متمنيا له النجاح والسداد في المهمة الرئاسية الجديدة."
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من جهته، شكر السيد رئيس الجمهورية، السيد نجيب ميقاتي رئيس حكومة لبنان، على هذه التهنئة متمنيا له وللشعب اللبناني الشقيق، الاستقرار والهناء.
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