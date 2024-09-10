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لبنان

تحذير من رسائل على "واتساب"!

Lebanon 24
10-09-2024 | 14:59
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أشار المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على منصة "إكس"، الى أن "العديد من مستخدمي واتساب في لبنان وصلتهم خلال الايام الماضية رسائل عشوائية برموز تفعيل، منهم من أدت لحظر حساباتهم لساعات".
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واضاف: "للحماية، يُنصح بتفعيل التحقق بخطوتين ومفتاح المرور من إعدادات واتساب، الحساب، كما وتحديث التطبيق دوريًا للحصول على آخر التحديثات الأمنية."
 
https://x.com/ikreidieh/status/1833566949164396761

 

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