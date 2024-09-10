"حزب الله" بحث في تداعيات العدوان الاسرائيلي مع وفد جبهة التحرير الفلسطينية

إلتقى مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله"، الشيخ زيد ضاهر وفدا قياديا من "جبهة التحرير الفلسطينية"، برئاسة عضو اللجنة المركزية في الجبهة، وعضو القيادة السياسية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان يوسف ناظم اليوسف، في مركز الحزب في مدينة صيدا، وفي حضور مسؤول شعبة صيدا علي فنيش، ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

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وذكر بيان للحزب أن "الوفد بداية قدم التبريكات بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ، وحيا جهود الحزب في الدفاع عن القضية الفلسطينية في وجه كل محاولات تصفيتها".



وتناول اللقاء البحث في تداعيات العدوان المستمر على ألشعبيين اللبناني والفلسطيني، وقد نوه المجتمعون "بالصمود الاسطوري في غزة رغم المجازر والتدمير والتهجير، وفي ظل دعم وتواطؤ غربي وصمت عربي".



وتطرق المجتمعون إلى الاوضاع في المخيمات وتحديدا في مخيم عين الحلوة، مؤكدين "تحصين الساحة الفلسطينية الداخلية في وجه المخططات التي تستهدف الاستقرار في المخيم"، ومؤكدين "التعاون والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية والامنية اللبنانية والفلسطينية".