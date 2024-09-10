Advertisement

لبنان

"حزب الله" بحث في تداعيات العدوان الاسرائيلي مع وفد جبهة التحرير الفلسطينية

Lebanon 24
10-09-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1245226-638616051830112674.png
Doc-P-1245226-638616051830112674.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى مسؤول قطاع صيدا في "حزب الله"، الشيخ زيد ضاهر وفدا قياديا من "جبهة التحرير الفلسطينية"، برئاسة عضو اللجنة المركزية في الجبهة، وعضو القيادة السياسية لـ "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان يوسف ناظم اليوسف، في مركز الحزب في مدينة صيدا، وفي حضور مسؤول شعبة صيدا علي فنيش، ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.
Advertisement
 
 
وذكر بيان للحزب أن "الوفد بداية قدم التبريكات بالشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس ، وحيا جهود الحزب في الدفاع عن القضية الفلسطينية في وجه كل محاولات تصفيتها".

وتناول اللقاء البحث في تداعيات العدوان المستمر على ألشعبيين اللبناني والفلسطيني، وقد نوه المجتمعون "بالصمود الاسطوري في غزة رغم المجازر والتدمير والتهجير، وفي ظل دعم وتواطؤ غربي وصمت عربي".

وتطرق المجتمعون إلى الاوضاع في المخيمات وتحديدا في مخيم عين الحلوة، مؤكدين "تحصين الساحة الفلسطينية الداخلية في وجه المخططات التي تستهدف الاستقرار في المخيم"، ومؤكدين "التعاون والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية والامنية اللبنانية والفلسطينية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2024-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2024-09-10
16:14 | 2024-09-10
16:01 | 2024-09-10
15:43 | 2024-09-10
15:14 | 2024-09-10
15:10 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24