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لبنان

عن الجبهة الجنوبية والحرب الشاملة.. هذا ما كشفه مسؤول غربي!

Lebanon 24
10-09-2024 | 16:38
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 نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول غربي مطّلع أنّ "واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حماس وإسرائيل إلى شنّ حرب على حزب الله".
 
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وأضاف المسؤول: "الإدارة الأميركية حذرت إسرائيل من المبادرة لتصعيد واسع وحرب شاملة مع لبنان"، مؤكداً أنّ" نتنياهو رفض الانسحاب من محور فيلادلفيا دفع حماس لتشديد موقفها من الصفقة".
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