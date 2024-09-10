عن الجبهة الجنوبية والحرب الشاملة.. هذا ما كشفه مسؤول غربي!

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول غربي مطّلع أنّ "واشنطن أبدت مخاوف من أن يدفع فشل إبرام صفقة مع حماس وإسرائيل إلى شنّ حرب على حزب الله".

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